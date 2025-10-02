S&P Global Дата-сайентист Зарплати в India

Компенсація Дата-сайентист in India у S&P Global варіюється від ₹838K за year для L8 до ₹1.92M за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.61M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 Тип Акцій RSU У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 2nd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 3rd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в S&P Global ?

