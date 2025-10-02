Каталог компаній
S&P Global
  • Зарплати
  • Аналітик даних

  • Всі зарплати Аналітик даних

  • New York City Area

S&P Global Аналітик даних Зарплати в New York City Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

$160K

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в S&P Global in New York City Area складає річну загальну компенсацію $100,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Аналітик даних in New York City Area складає $80,000.

Інші ресурси