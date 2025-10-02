Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)