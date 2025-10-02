Каталог компаній
S&P Global
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Аналітик даних

  • Всі зарплати Аналітик даних

  • India

S&P Global Аналітик даних Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in India у S&P Global становить ₹1.05M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Загалом за рік
₹1.05M
Рівень
8
Базова зарплата
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹49.8K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в S&P Global?

₹13.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.14M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Аналітик даних пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в S&P Global in India складає річну загальну компенсацію ₹2,180,633. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Аналітик даних in India складає ₹1,046,029.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для S&P Global

Схожі компанії

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси