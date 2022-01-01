Каталог компаній
S&P Global
S&P Global Зарплати

Зарплата S&P Global варіюється від $4,029 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $335,168 для Корпоративний розвиток на вищому рівні.

Інженер-програміст
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Продукт-менеджер
Median $89.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $290K

Аналітик даних
Median $12K
Дата-сайентист
Median $160K
Бізнес-аналітик
Median $170K
Архітектор рішень
Median $205K

Data Architect

Бухгалтер
$111K
Бізнес-операції
$124K
Корпоративний розвиток
$335K
Успіх клієнтів
$89.6K
Менеджер з науки про дані
$53.8K
Фінансовий аналітик
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Менеджмент-консультант
$90.8K
Маркетинг
$89.6K
Маркетингові операції
$4K
Продукт-дизайнер
$104K
Програмний менеджер
$52.8K
Проєктний менеджер
$55K
Продажі
$270K
Інженер з продажів
$109K
Технічний програмний менеджер
$155K
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в S&P Global - це Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $335,168. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global складає $89,550.

