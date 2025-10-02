Каталог компаній
Sandia National Labs
Sandia National Labs Технічний програмний менеджер Зарплати в Albuquerque-Santa Fe Area

Компенсація Технічний програмний менеджер in Albuquerque-Santa Fe Area у Sandia National Labs становить $205K за year для Distinguished Member of Technical Staff. Медіанний yearний пакет компенсації in Albuquerque-Santa Fe Area становить $200K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandia National Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в Sandia National Labs?

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Технічний програмний менеджер at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $209,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Технічний програмний менеджер role in Albuquerque-Santa Fe Area is $200,000.

