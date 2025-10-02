Каталог компаній
Sandia National Labs
Sandia National Labs Інженер-програміст Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Sandia National Labs становить $203K за year для Senior Member of Technical Staff. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $212K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandia National Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Member of Technical Staff
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Sandia National Labs?

Включені посади

Системний інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Sandia National Labs in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $219,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sandia National Labs для позиції Інженер-програміст in San Francisco Bay Area складає $160,000.

Інші ресурси