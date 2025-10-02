Компенсація Інженер-програміст in Albuquerque-Santa Fe Area у Sandia National Labs варіюється від $121K за year для Member of Technical Staff до $169K за year для Principal Member of Technical Staff. Медіанний yearний пакет компенсації in Albuquerque-Santa Fe Area становить $125K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandia National Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
