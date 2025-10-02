Каталог компаній
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Зарплати в Albuquerque-Santa Fe Area

Медіанний пакет компенсації Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area у Sandia National Labs становить $165K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandia National Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Загалом за рік
$165K
Рівень
-
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
15 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Sandia National Labs?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area складає річну загальну компенсацію $215,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sandia National Labs для позиції jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area складає $160,000.

Інші ресурси