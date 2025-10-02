Каталог компаній
Sandia National Labs
Sandia National Labs Інженер-механік Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Sandia National Labs становить $212K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandia National Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Загалом за рік
$212K
Рівень
Senior Technical Staff Member
Базова зарплата
$212K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Sandia National Labs?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-механік at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $263,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Інженер-механік role in San Francisco Bay Area is $148,000.

Інші ресурси