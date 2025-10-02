Компенсація Інженер-програміст in Portugal у Salsify становить €54.9K за year для Software Engineer 2. Медіанний yearний пакет компенсації in Portugal становить €52.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Salsify. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Salsify Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)