SalesLoft
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Guadalajara Metropolitan Area

SalesLoft Інженер-програміст Зарплати в Guadalajara Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Guadalajara Metropolitan Area у SalesLoft становить MX$1.14M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SalesLoft. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Загалом за рік
MX$1.14M
Рівень
L3
Базова зарплата
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Бонус
MX$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в SalesLoft?

MX$3.09M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на MX$580K+ (іноді MX$5.8M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію MXMX$30,587,631. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SalesLoft для позиції Інженер-програміст in Guadalajara Metropolitan Area складає MXMX$22,005,978.

