SailPoint
SailPoint Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в Greater Austin Area

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Greater Austin Area у SailPoint становить $250K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SailPoint. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Загалом за рік
$250K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$250K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в SailPoint?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У SailPoint RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в SailPoint in Greater Austin Area складає річну загальну компенсацію $420,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SailPoint для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in Greater Austin Area складає $229,000.

