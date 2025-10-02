Компенсація Інженер-програміст in Mexico у SailPoint варіюється від MX$1.13M за year для L3 до MX$1.28M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Mexico становить MX$1.21M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SailPoint. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У SailPoint RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)