Компенсація Інженер-програміст in Greater Austin Area у SailPoint варіюється від $100K за year для L2 до $211K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Austin Area становить $142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SailPoint. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У SailPoint RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)