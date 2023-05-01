Safe Security Зарплати

Діапазон зарплат Safe Security коливається від $59,467 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $172,354 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Safe Security . Останнє оновлення: 8/15/2025