Довідник компаній
Safe Security
Safe Security Зарплати

Діапазон зарплат Safe Security коливається від $59,467 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $172,354 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Safe Security. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $59.5K
Науковець даних
$164K
Менеджер продукту
$71.9K

Інженер з продажів
$172K
Часті запитання

The highest paying role reported at Safe Security is Інженер з продажів at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,354. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Safe Security is $118,021.

