Каталог компаній
Rover.com
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack програмний інженер

  • Greater Seattle Area

Rover.com Full-Stack програмний інженер Зарплати в Greater Seattle Area

Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in Greater Seattle Area у Rover.com становить $229K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rover.com. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Загалом за рік
$229K
Рівень
L3
Базова зарплата
$229K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
20 Роки
Які кар'єрні рівні в Rover.com?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в Rover.com in Greater Seattle Area складає річну загальну компенсацію $449,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rover.com для позиції Full-Stack програмний інженер in Greater Seattle Area складає $159,524.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Rover.com

Схожі компанії

  • Life Storage
  • Cushman & Wakefield
  • Copart
  • Nelnet
  • Robert Half
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси