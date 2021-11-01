Переглянути окремі точки даних
Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.
Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше →
Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.
Рекомендовані вакансії
Схожі компанії
Інші ресурси