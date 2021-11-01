Roofstock Зарплати

Зарплата Roofstock варіюється від $89,550 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $276,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Roofstock . Останнє оновлення: 9/18/2025