Roofstock
Roofstock Зарплати

Зарплата Roofstock варіюється від $89,550 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $276,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Roofstock.

$160K

Продукт-менеджер
Median $187K
Дата-сайентист
$164K
Менеджмент-консультант
$172K

Продукт-дизайнер
$195K
Інженер-програміст
$89.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$276K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Roofstock - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $276,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Roofstock складає $179,428.

