Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у Rokt варіюється від $170K за year для L2 до $208K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $210K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rokt. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Rokt Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)