Rocket Companies Зарплати

Діапазон зарплат Rocket Companies коливається від $75,876 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $215,735 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Rocket Companies. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $131K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $183K
Розвиток бізнесу
$199K

Аналітик даних
$99K
Менеджер з науки даних
$216K
Науковець даних
$109K
Фінансовий аналітик
$119K
Людські ресурси
$94.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$171K
Маркетинг
$99.5K
Дизайнер продукту
$171K
Менеджер з дизайну продукту
$183K
Рекрутер
$75.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$137K
Архітектор рішень
$186K
Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Rocket Companies, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $215,735. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Rocket Companies, становить $136,680.

