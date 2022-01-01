Roche Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Roche варіюється від $19,638 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $331,500 для Корпоративний розвиток на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Roche. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Біостатистик

Продукт-менеджер
Median $196K

Інженер-механік
Median $133K
Біомедичний інженер
Median $100K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $304K
Проєктний менеджер
Median $156K
Технічний програмний менеджер
Median $165K
Бухгалтер
$25.5K
Бізнес-операції
$35.7K
Менеджер бізнес-операцій
$177K
Бізнес-аналітик
$199K
Корпоративний розвиток
$332K
Обслуговування клієнтів
$19.6K
Менеджер з науки про дані
$264K
Фінансовий аналітик
$131K
Управління персоналом
$206K
IT-спеціаліст
$71.6K
Менеджмент-консультант
$85.8K
Маркетинг
$212K
Продукт-дизайнер
$69.5K
Програмний менеджер
$209K
Продажі
$136K
Інженер з продажів
$92.5K
Аналітик з кібербезпеки
$161K
Архітектор рішень
$98.2K
Технічний письменник
$48K
UX-дослідник
$101K
Венчурний капіталіст
$176K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Roche is Корпоративний розвиток at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

