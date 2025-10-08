Компенсація UX-дизайнер in San Francisco Bay Area у Roblox варіюється від $176K за year для IC1 до $470K за year для IC6. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $350K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Roblox. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
45%
РІК 1
35%
РІК 2
20%
РІК 3
У Roblox RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
45% передається у 1st-РІК (11.25% щоквартально)
35% передається у 2nd-РІК (8.75% щоквартально)
20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Roblox RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (8.25% щоквартально)
33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)
33% передається у 3rd-РІК (8.25% щоквартально)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Roblox RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.