Компенсація Крипто-інженер in United States у Robinhood становить $182K за year для L1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Robinhood. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$182K
$140K
$42K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Robinhood RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
100%
РІК 1
У Robinhood RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)