Robinhood
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

  • San Francisco Bay Area

Robinhood Backend програмний інженер Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Backend програмний інженер in San Francisco Bay Area у Robinhood варіюється від $202K за year для L1 до $469K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $270K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Robinhood. Останнє оновлення: 10/8/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
IC3(Початковий рівень)
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
IC4
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
IC5
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Robinhood RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Robinhood RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Robinhood in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $469,333. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Robinhood для позиції Backend програмний інженер in San Francisco Bay Area складає $286,500.

Інші ресурси