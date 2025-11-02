Каталог компаній
Robert Walters
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Рекрутер

  • Всі зарплати Рекрутер

Robert Walters Рекрутер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Рекрутер in Taiwan у Robert Walters становить NT$999K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Robert Walters. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$999K
Рівень
-
Базова зарплата
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Robert Walters?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Рекрутер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Robert Walters in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,376,598. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Robert Walters для позиції Рекрутер in Taiwan складає NT$795,703.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Robert Walters

Схожі компанії

  • Roblox
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси