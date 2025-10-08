Каталог компаній
RLDatix Full-Stack програмний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in North Macedonia у RLDatix становить MKD 345K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації RLDatix. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Загалом за рік
MKD 345K
Рівень
L6
Базова зарплата
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Бонус
MKD 0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
3 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в RLDatix in North Macedonia складає річну загальну компенсацію MKD 2,294,589. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в RLDatix для позиції Full-Stack програмний інженер in North Macedonia складає MKD 345,402.

