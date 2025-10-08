Каталог компаній
Rivos
Rivos ASIC Engineer Зарплати

Медіанний пакет компенсації ASIC Engineer in United States у Rivos становить $200K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rivos. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Загалом за рік
$200K
Рівень
L5
Базова зарплата
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
14 Роки
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Rivos Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ASIC Engineer в Rivos in United States складає річну загальну компенсацію $240,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rivos для позиції ASIC Engineer in United States складає $200,000.

