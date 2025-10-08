Rivian Data Architect Зарплати

Компенсація Data Architect in United States у Rivian варіюється від $144K за year для RIV-3 до $254K за year для RIV-6. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rivian. Останнє оновлення: 10/8/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус RIV-3 $144K $140K $4.4K $0 RIV-4 $237K $156K $72.8K $7.6K RIV-5 $240K $178K $46.8K $15K RIV-6 $254K $192K $57.2K $5K Переглянути 3 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 50 % РІК 1 50 % РІК 2 Тип Акцій RSU У Rivian RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу: 50 % передається у 1st - РІК ( 12.50 % щоквартально )

50 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % щоквартально ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

