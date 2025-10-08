Компенсація Програмний інженер виробництва in United States у Rivian варіюється від $196K за year для RIV-4 до $314K за year для RIV-6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $230K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rivian. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
50%
РІК 1
50%
РІК 2
У Rivian RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:
50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)
50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)