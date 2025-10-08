Каталог компаній
Rivian
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Програмний інженер виробництва

Rivian Програмний інженер виробництва Зарплати

Компенсація Програмний інженер виробництва in United States у Rivian варіюється від $196K за year для RIV-4 до $314K за year для RIV-6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $230K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rivian. Останнє оновлення: 10/8/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
RIV-3
Software Engineer I(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
Senior Software Engineer
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
Staff Software Engineer
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Rivian RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Rivian RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програмний інженер виробництва в Rivian in United States складає річну загальну компенсацію $328,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rivian для позиції Програмний інженер виробництва in United States складає $195,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Rivian

Схожі компанії

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси