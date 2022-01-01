Ritual Зарплати

Діапазон зарплат Ritual коливається від $96,768 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $243,040 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ritual . Останнє оновлення: 8/21/2025