Rite Aid Зарплати

Діапазон зарплат Rite Aid коливається від $33,446 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $271,350 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Rite Aid . Останнє оновлення: 8/21/2025