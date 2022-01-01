Довідник компаній
Rite Aid
Rite Aid Зарплати

Діапазон зарплат Rite Aid коливається від $33,446 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $271,350 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Rite Aid. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Розвиток бізнесу
$258K
Обслуговування клієнтів
$33.4K
Менеджер з науки даних
$179K

Науковець даних
$80.4K
Людські ресурси
$86.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$62.1K
Юридичний
$251K
Лікар
$83.3K
Дизайнер продукту
$174K
Менеджер програми
$271K
Продажі
$39.8K
Аналітик кібербезпеки
$241K
Інженер-програміст
$66.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$206K
Архітектор рішень
$164K
Часті запитання

The highest paying role reported at Rite Aid is Менеджер програми at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rite Aid is $164,175.

Інші ресурси