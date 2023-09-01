Каталог компаній
Rise8
Rise8 Зарплати

Зарплата Rise8 варіюється від $175,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $211,446 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rise8. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K
Продукт-дизайнер
$185K
Продукт-менеджер
$211K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Rise8 - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,446. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rise8 складає $184,598.

