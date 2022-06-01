Каталог компаній
Rise People
Rise People Зарплати

Зарплата Rise People варіюється від $40,079 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $118,286 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rise People. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Копірайтер
$40.1K
Продукт-менеджер
$60.8K
Інженер-програміст
Median $96K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $118K
Поширені запитання

El puesto con mayor remuneración reportado en Rise People es Менеджер з розробки програмного забезпечення con una compensación total anual de $118,286. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rise People es $78,387.

