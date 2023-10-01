Rise Interactive Зарплати

Зарплата Rise Interactive варіюється від $43,210 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $165,825 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rise Interactive . Останнє оновлення: 9/18/2025