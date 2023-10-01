Каталог компаній
Rise Interactive
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Rise Interactive Зарплати

Зарплата Rise Interactive варіюється від $43,210 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $165,825 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rise Interactive. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Маркетинг
$49.8K
Продукт-менеджер
$166K
Інженер-програміст
$43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Rise Interactive - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rise Interactive складає $49,750.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Rise Interactive

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Databricks
  • SoFi
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси