Компенсація Програмний інженер відеоігор in United States у Riot Games варіюється від $141K за year для P1 до $371K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $247K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Riot Games. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
