Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у Riot Games варіюється від $140K за year для P1 до $292K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $215K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Riot Games. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
