Компенсація Backend програмний інженер in United States у Riot Games варіюється від $133K за year для P1 до $430K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $282K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Riot Games. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Зарплати не знайдено
