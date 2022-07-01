Каталог компаній
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Зарплати

Зарплата Ridgemont Equity Partners варіюється від $121,390 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $278,600 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ridgemont Equity Partners. Останнє оновлення: 11/29/2025

Продажі
$121K
Інженер-програміст
$279K
Найвищеоплачувана позиція в Ridgemont Equity Partners - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $278,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ridgemont Equity Partners складає $199,995.

