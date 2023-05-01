Каталог компаній
Riceland Foods
Riceland Foods Зарплати

Медіанна зарплата Riceland Foods становить $75,375 для Проєкт-менеджер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Riceland Foods. Останнє оновлення: 11/29/2025

Проєкт-менеджер
$75.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Riceland Foods - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $75,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Riceland Foods складає $75,375.

