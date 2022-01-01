Каталог компаній
Ribbon
Ribbon Зарплати

Зарплата Ribbon варіюється від $21,138 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $152,235 для Дейта-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ribbon. Останнє оновлення: 11/29/2025

Інженер-програміст
Median $21.1K

Інженер мереж

Менеджер інженерів-програмістів
Median $59.4K
Обслуговування клієнтів
$71.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Дейта-аналітик
$152K
Апаратний інженер
$58.8K
Кадрові ресурси
$130K
Продакт-менеджер
$59.6K
Рекрутер
$109K
Архітектор рішень
$83.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ribbon - це Дейта-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $152,235. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ribbon складає $71,889.

Інші ресурси

