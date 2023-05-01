Rhumbix Зарплати

Зарплата Rhumbix варіюється від $150,750 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $187,060 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rhumbix . Останнє оновлення: 11/29/2025