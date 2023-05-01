Каталог компаній
Rhumbix
Rhumbix Зарплати

Зарплата Rhumbix варіюється від $150,750 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $187,060 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rhumbix. Останнє оновлення: 11/29/2025

Продакт-дизайнер
$151K
Інженер-програміст
$187K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Rhumbix - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $187,060. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rhumbix складає $168,905.

