Rhombus Power Зарплати

Зарплата Rhombus Power варіюється від $115,000 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $216,075 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rhombus Power. Останнє оновлення: 11/29/2025

Дейта-сайентист
Median $180K
Інженер-програміст
Median $121K
Кадрові ресурси
Median $115K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Менеджер з дейта-сайенс
$216K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Rhombus Power - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $216,075. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rhombus Power складає $150,625.

