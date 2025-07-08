Каталог компаній
Rhenus
Rhenus Зарплати

Зарплата Rhenus варіюється від $40,200 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $92,772 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rhenus. Останнє оновлення: 11/29/2025

Бухгалтер
$43.3K
Дейта-аналітик
$53.3K
Менеджер з дейта-сайенс
$92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Інженер-програміст
$59.5K
Архітектор рішень
$40.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Rhenus - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,772. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rhenus складає $53,251.

Інші ресурси

