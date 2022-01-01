Replicated Зарплати

Зарплата Replicated варіюється від $170,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $245,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Replicated . Останнє оновлення: 10/25/2025