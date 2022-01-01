Каталог компаній
Replicated
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Replicated Зарплати

Зарплата Replicated варіюється від $170,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $245,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Replicated. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $170K
Інженер з продажів
$216K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Replicated Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (1.04% за period)

  • 25% передається у 3rd-РІК (1.04% за period)

  • 25% передається у 4th-РІК (1.04% за period)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Replicated - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Replicated складає $215,761.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Replicated

Схожі компанії

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси