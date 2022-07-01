Каталог компаній
Replicant
Replicant Зарплати

Зарплата Replicant варіюється від $73,738 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $306,000 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Replicant. Останнє оновлення: 8/29/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $103K
Продукт-дизайнер
$84.3K
Продукт-менеджер
$251K

Продажі
$73.7K
Інженер з продажів
$306K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$139K
Архітектор рішень
$84.1K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Replicant Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Replicant - це Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $306,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Replicant складає $103,013.

Інші ресурси