Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in India у RemoteLock становить ₹6.12M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації RemoteLock. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Загалом за рік
₹6.12M
Рівень
hidden
Базова зарплата
₹5.77M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹348K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в RemoteLock in India складає річну загальну компенсацію ₹6,195,443. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в RemoteLock для позиції Продакт-менеджер in India складає ₹6,118,675.

