Компенсація Продакт-менеджер in United States у Remitly варіюється від $102K за year для L1 до $419K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $174K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)