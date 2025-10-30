Каталог компаній
Remitly
Remitly Фінансовий аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in Israel у Remitly варіюється від ₪313K до ₪445K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

₪354K - ₪403K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₪313K₪354K₪403K₪445K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Remitly in Israel складає річну загальну компенсацію ₪444,725. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Remitly для позиції Фінансовий аналітик in Israel складає ₪312,815.

