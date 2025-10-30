Каталог компаній
Remitly
Remitly Менеджер з дейта-сайенс Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з дейта-сайенс in United States у Remitly варіюється від $425K до $580K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

$455K - $550K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$425K$455K$550K$580K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з дейта-сайенс в Remitly in United States складає річну загальну компенсацію $580,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Remitly для позиції Менеджер з дейта-сайенс in United States складає $425,000.

