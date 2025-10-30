Каталог компаній
Reliance Industries Limited
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

Reliance Industries Limited Проєкт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in India у Reliance Industries Limited становить ₹1.13M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reliance Industries Limited. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Reliance Industries Limited
Project Manager
Navi Mumbai, MH, India
Загалом за рік
₹1.13M
Рівень
hidden
Базова зарплата
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Reliance Industries Limited in India складає річну загальну компенсацію ₹7,599,697. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reliance Industries Limited для позиції Проєкт-менеджер in India складає ₹1,128,502.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Reliance Industries Limited

Схожі компанії

  • Jio
  • Near
  • Dunzo
  • Meesho
  • Viacom18
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси